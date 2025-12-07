Diffidati Juve con il Napoli | ecco chi rischia la squalifica in caso di ammonizione nel match del Maradona
Diffidati Juve, rischio squalifica al Maradona. Un’ammonizione lo fermerebbe per la delicata trasferta contro il Bologna. Emergenza per Spalletti. La Juventus affronta la sfida cruciale contro il Napoli al Maradona con l’ombra della squalifica che incombe su uno dei suoi giocatori più importanti in questa fase. Teun Koopmeiners è l’unico diffidato della Vecchia Signora. Se il centrocampista dovesse ricevere un’ammonizione nel big match di questa sera, salterebbe automaticamente la successiva trasferta, altrettanto delicata, contro il Bologna. La situazione è particolarmente complessa per Luciano Spalletti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
Giudice sportivo Serie A, i verdetti dopo l’ottava giornata di campionato! Squalificato Holm, quattro nuovi diffidati e multe per Napoli, Roma, Juve e non solo: ecco quali e perché
Continassa Juve: quando la conferenza stampa di Spalletti. Novità su Perin in vista del match contro il Napoli, Gatti rassicura tutti sui social - facebook.com Vai su Facebook
Juve-Cagliari, un difensore rischia la diffida: con un giallo salta il Napoli - Un centrale della Juve deve prestare molta attenzione alla partita contro il Cagliari. Si legge su msn.com
Napoli, che tegola Anguissa: rischia di saltare le sfide contro Atalanta, Roma e Juve - Il centrocampista camerunese oggi si sottoporrà a risonanza magnetica, ma dalla Federcalcio del suo Paese hanno fatto ... Come scrive tuttomercatoweb.com