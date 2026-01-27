Diffidati Monaco Juve sono quattro i bianconeri in pericolo per la sfida di Champions | rischiano di saltare l’andata dei playoff

La partita di Champions tra Monaco e Juventus potrebbe vedere assenti quattro giocatori bianconeri a causa di diffide. Questa situazione mette in discussione la formazione e le strategie di Juventus in vista dell’andata dei playoff, con possibili ripercussioni sul rendimento della squadra. La condizione dei diffidati sarà da monitorare attentamente nelle prossime ore, per valutare le scelte tecniche di Allegri.

La Juventus si appresta a calare il sipario sulla prima parte del suo percorso europeo, preparandosi a una trasferta che nasconde più insidie di quanto la classifica possa suggerire. I bianconeri chiuderanno la fase campionato della Champions League sfidando il Monaco nella suggestiva cornice dello Stade Louis II di Monte Carlo. Con l' obiettivo playoff già centrato matematicamente, la squadra non andrà in gita nel Principato: il club piemontese punta infatti al miglior risultato possibile per assicurarsi la possibilità di disputare la gara di ritorno dei playoff in casa, un vantaggio strategico fondamentale nelle doppie sfide a eliminazione diretta.

