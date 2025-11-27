Al via il 14 febbraio dall’Arena del Sole di Bologna Percuotendo In Cadenza lo spettacolo di Giovanni Lindo Ferretti

Nonewsmagazine.com | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al via il 14 febbraio dallArena del Sole di Bologna  PERCUOTENDO. IN CADENZA  di Giovanni Lindo Ferretti.. A un anno e mezzo dall’unica rappresentazione di  Moltitudine in cadenza, percuotendo  al Teatro Olimpico di Vicenza,  l’opera torna in una nuova forma. Nata in un momento preciso, tra le due tournée dei CCCP,  Percuotendo. in cadenza   rinasce dal proprio nucleo originario e si trasforma in un progetto itinerante, che prevede dieci appuntamenti nei principali teatri d’Italia. Uno spettacolo che intreccia parola, canto e suono attorno ai testi poetici e autobiografici di Giovanni Lindo Ferretti. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

al via il 14 febbraio dall8217arena del sole di bologna percuotendo in cadenza lo spettacolo di giovanni lindo ferretti

© Nonewsmagazine.com - Al via il 14 febbraio dall’Arena del Sole di Bologna Percuotendo. In Cadenza lo spettacolo di Giovanni Lindo Ferretti

News recenti che potrebbero piacerti

Carnevale di Venezia 2025 al via il 14 febbraio nel nome di Casanova con «Urla il tuo amore»: tutti gli eventi - C’è già la fila per gridare il nome della propria dolce metà dal palco di una delle piazze più fotografate al mondo. Riporta corrieredelveneto.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Via 14 Febbraio Dall8217arena