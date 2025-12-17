La preghiera della Scozia ai tifosi | Non indebitate le vostre famiglie per andare ai Mondiali
Il CT della Scozia, Steve Clarke, si rivolge ai tifosi per invitarli a riflettere prima di investire nelle trasferte mondiali. Con l’obiettivo di evitare rischi finanziari alle famiglie, il tecnico mette in evidenza i costi elevati dei biglietti e dei viaggi per i Mondiali 2026 negli Stati Uniti, Messico e Canada.
Il CT Steve Clarke invita i tifosi della Scozia a non mettere a rischio le proprie finanze per assistere ai Mondiali 2026 negli USA, Messico e Canada, sottolineando i costi elevati dei biglietti e dei viaggi. La selezione scozzese torna in Coppa del Mondo dopo 28 anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
