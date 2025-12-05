I sorteggi dei Mondiali da sogno di Inghilterra e Scozia | come ottenere la fase a gironi più favorevole possibile

Sito inglese: Inghilterra e Scozia scopriranno i gironi della Coppa del Mondo 2026 venerdì all’ora del tè. Il sorteggio per la fase a gironi verrà effettuato a Washington DC, con l’inizio dei lavori alle 17:00, ora del Regno Unito. Le permutazioni sono apparentemente infinite e molto complicate. Uno scenario da incubo per l’Inghilterra sarebbe quello di ottenere Croazia, Panama e Giordania, mentre la Scozia vorrebbe evitare un pareggio inserendola con Argentina, Marocco e potenzialmente Italia. Ma qual è il sogno gruppo che entrambe le parti potrebbero ottenere? Potrebbe piacerti Il gruppo dei sogni dell’Inghilterra. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

