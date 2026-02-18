Perché è importante il consenso nella legge sullo stupro

Il nuovo disegno di legge sullo stupro, che sostituisce il concetto di consenso con quello di dissenso, ha suscitato molte discussioni. La modifica mira a chiarire quando un atto può essere considerato violento, anche senza che ci siano parole o gesti chiari di rifiuto. In Italia, questa proposta ha già acceso il dibattito tra chi pensa che possa rafforzare le protezioni per le vittime e chi teme che possa complicare le indagini. La discussione si accende soprattutto sul modo in cui si interpreta il rispetto delle scelte di una persona durante un rapporto.

Il 15 febbraio migliaia di donne – da Milano a Bari – sono scese in piazza in tutta Italia con lo slogan “Senza consenso è stupro”, per contestare la rimozione della parola “consenso” dal disegno di legge che dovrebbe riformare l’articolo 609 bis del codice penale sulla violenza sessuale. La riforma avrebbe dovuto adeguare la legge agli standard internazionali secondo cui lo stupro è un atto sessuale compiuto senza “consenso libero e attuale”, come previsto dall’articolo 36 della Convenzione di Istanbul del 2011, ratificata dall’Italia nel 2013. Ma il 26 gennaio 2026 la presidente della commissione giustizia del senato, la senatrice leghista Giulia Bongiorno, ha modificato il testo rimuovendo la parola “consenso” e inserendo invece una formulazione più ambigua che parla della “volontà di una persona” e di “dissenso”. 🔗 Leggi su Internazionale.it

Perché la legge sullo stupro fa così infuriare le opposizioniLa discussione sulla legge sullo stupro ha suscitato forti reazioni tra le opposizioni.

"Se non c'è consenso è stupro", il corteo contro la modifica della legge sulla violenza sessualeA Milano, domenica 15 febbraio, un corteo si è formato per protestare contro la proposta di modifica della legge sulla violenza sessuale, con lo slogan "Se non c'è consenso è stupro".

Ddl violenza sessuale, Bongiorno: consenso resta, ma deve essere riconoscibile

