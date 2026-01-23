La discussione sulla legge sullo stupro ha suscitato forti reazioni tra le opposizioni. Dopo aver annunciato a fine 2023, la presidente della commissione Giustizia del Senato, Giulia Bongiorno, ha presentato una versione rivista del disegno di legge. La questione rimane al centro del dibattito pubblico, evidenziando le diverse interpretazioni e preoccupazioni legate alle norme sulla tutela delle vittime e sulla responsabilità penale.

Come promesso alla fine dello scorso anno, il presidente della commissione Giustizia del Senato, Giulia Bongiorno, ha presentato una nuova versione del disegno di legge sullo stupro. Erano stati fatti alcuni rilievi sulla formula precedente che prevedeva il principio del «consenso libero e attuale». Concetto definito troppo vago e, per questo, soggetto a troppe interpretazioni. Nella nuova versione, si inverte il paradigma e si parla di «dissenso». Nel nuovo testo si legge: «L’atto sessuale è contrario alla volontà della persona anche quando è commesso a sorpresa ovvero approfittando della impossibilità della persona stessa, nelle circostanze del caso concreto, di esprimere il proprio dissenso». 🔗 Leggi su Panorama.it

Perché la legge sullo stupro fa così infuriare le opposizioni

Leggi anche: Il Ddl femminicidio è legge, ok alla Camera. Sul ddl stupro le opposizioni lasciano commissione

Leggi anche: Finalmente il consenso al centro: cambia la legge sullo stupro in Italia. Un grande passo avanti

