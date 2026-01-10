Per la prima volta il due volte vincitore a Sanremo si cimenta in una colonna sonora originale con il brano Le cose non dette
Per la prima volta, Mahmood, vincitore di Sanremo, firma una colonna sonora originale con il brano
( a skanews) – Le cose non dette è il titolo della canzone originale firmata da Mahmood (prodotta e diretta da Paolo Buonvino) per il nuovo film di Gabriele Muccino, nelle sale dal 29 gennaio. Il brano, che porta lo stesso titolo del film, ed è un vero e proprio singolo inedito del cantautore in uscita il 16 gennaio, accompagna le immagini del trailer ufficiale, offrendo un assaggio dell’atmosfera emotiva che pervade l’opera. É la prima volta che Mahmood si cimenta in una colonna sonora portando la sua identità musicale unica sul grande schermo. Mahmood e la sua seconda volta a Sanremo. guarda le foto Diretto da Gabriele Muccino, Le cose non dette è tratto dal romanzo Siracusa di Delia Ephron. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Leggi anche: Mahmood firma la canzone originale del film Le cose non dette di Gabriele Muccino
Leggi anche: Avatar: Fuoco e Cenere | Il brano di Miley Cyrus che farà parte della colonna sonora
Sara Conti e Niccolò Macii svelano i segreti per combattere lo stress prima delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 | Pattinaggio di figura; Renee Nicole Good assassinata due volte: la prima dagli sbirri dell’ICE e la seconda da Trump; COMPRENSORIO MATESINO: I CARABINIERI FORESTALI INTERVENGONO DUE VOLTE A TUTELA DI CANI ABBANDONATI; La terra ha tremato per due volte: Nessun danno, soltanto paura.
Blog | Per la prima volta nella storia moderna, la temperatura media globale calcolata su tre anni consecutivi supererà la soglia di 1,5 gradi #BuoneFeste2026 - Info Data infodata.ilsole24ore.com/2026/01/09/per… x.com
Le 74 carte del mazzo Colleoni verranno riunite per la prima volta dopo più di un secolo - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.