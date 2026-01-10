per la prima volta il due volte vincitore a sanremo si cimenta in una colonna sonora originale con il brano le cose non dette

Per la prima volta, Mahmood, vincitore di Sanremo, firma una colonna sonora originale con il brano

( a skanews) – Le cose non dette è il titolo della canzone originale firmata da Mahmood (prodotta e diretta da Paolo Buonvino) per il nuovo film di Gabriele Muccino, nelle sale dal 29 gennaio. Il brano, che porta lo stesso titolo del film, ed è un vero e proprio singolo inedito del cantautore in uscita il 16 gennaio, accompagna le immagini del trailer ufficiale, offrendo un assaggio dell’atmosfera emotiva che pervade l’opera. É la prima volta che Mahmood si cimenta in una colonna sonora portando la sua identità musicale unica sul grande schermo. Mahmood e la sua seconda volta a Sanremo. guarda le foto Diretto da Gabriele Muccino, Le cose non dette è tratto dal romanzo Siracusa di Delia Ephron. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Diretto da Gabriele Muccino, Le cose non dette è tratto dal romanzo Siracusa di Delia Ephron.

