Per sempre con noi più di mille persone per l’ultimo abbraccio a Francesco

Il funerale di Francesco Mazzoleni ha attirato più di mille persone a Palazzago, dove si è svolta una cerimonia semplice e intensa. La comunità si è stretta attorno alla famiglia dell’adolescente, morto in un incidente stradale la scorsa settimana. Le strade del paese sono rimaste gremite di amici, parenti e conoscenti, tutti uniti nel ricordare il giovane. Un lutto cittadino ha accompagnato il momento, che ha lasciato un segno profondo in chi lo ha vissuto. La piazza si è riempita di ricordi e di parole di affetto.
IL FUNERALE. Lutto cittadino e commossa partecipazione dell’intera comunità di Palazzago per l’addio al 18enne Francesco Mazzoleni. È un momento di immenso dolore quello che ha unito Palazzago per l’ultimo saluto a Francesco Mazzoleni, il diciottenne scomparso tragicamente in un incidente a Barzana domenica 15 febbraio mentre tornava da un allenamento in bicicletta. La partecipazione è stata straordinaria: oltre mille persone hanno riempito la chiesa, che non è riuscita a contenere la folla che si è assiepata sul sagrato. In un clima di profonda commozione, sottolineato dal lutto cittadino, l’arrivo del feretro è stato accolto da un lungo applauso, simbolo di un affetto che le parole faticano a descrivere. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Una folla per l’ultimo saluto a Francesco Mazzoleni, giovane ciclista investito e ucciso: “Sempre con noi”A Barzana, un’auto ha investito e ucciso Francesco Mazzoleni, 18 anni, mentre tornava a casa in bici dopo l’allenamento.
