Lo abbiamo chiesto a Sara Marzullo, autrice di Prepararsi. Il libro delle apparenze. E abbiamo scoperto che le apparenze sono il risultato di un'infinita negoziazione, la preparazione è un momento di riflessione e l’armadio un luogo di resa o di sfida (dove scriviamo la nostra «autobiografia per vestiti»). 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Per chi ci prepariamo? Vestirsi, truccarsi e lanciare un ultimo sguardo allo specchio prima di uscire di casa: il nostro aspetto esteriore coincide sempre con l'immagine che abbiamo di noi stessi?