Per la prima volta un arbitro ha sospeso un match di Champions per razzismo facendo questo gesto a X

L'arbitro francese Letexier ha interrotto per la prima volta una partita di Champions League a causa di insulti razzisti. Al 52° minuto di Benfica-Real Madrid, ha alzato le braccia formando una X e ha fermato il gioco. Il gesto è stato rivolto ai tifosi che avevano rivolto insulti a un giocatore in campo. La decisione ha suscitato reazioni tra gli spettatori e le squadre, mentre l’arbitro ha deciso di non riprendere il match fino a chiarimenti. La partita è rimasta sospesa per alcuni minuti prima di riprendere.

Al 52° minuto di Benfica-Real Madrid, l'arbitro Letexier ha messo le braccia a forma di X e ha sospeso la partita. A molti sarà sembrata una cosa strana, ma il direttore di gara ha semplicemente utilizzato il gesto convenzionale previsto in questi casi dal protocollo antirazzismo della UEFA e lo ha applicato per la prima volta in una gara di Champions League. Letexier Benfica Real Madrid. DeFodi ImagesGetty Images Per capire la situazione serve però tornare indietro di qualche minuto, al 50' quando il brasiliano Vinicius con un bellissimo destro a giro aveva portato in vantaggio il Real Madrid, andando poi a esultare davanti alla bandierina, gesto giudicato provocatorio dalla tifoseria avversaria, con tanto di lancio di oggetti. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Per la prima volta un arbitro ha sospeso un match di Champions per razzismo facendo questo gesto a X Scandalo Lisbona: Vinicius “denuncia” Prestianni, match sospeso per razzismoVinicius ha accusato Prestianni di avergli rivolto insulti razzisti, scatenando il caos durante la partita al Da Luz. Orban accusa arbitro di razzismo dopo espulsione? Prima il tweet, poi Verona smentisceGift Orban ha accusato gli arbitri di razzismo dopo essere stato espulso durante la partita contro il Parma. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Giornate Galileiane, in scena per la prima volta Il grande orologiaio di e con Francesco Niccolini, musiche originali di Dimitri Grechi Espinoza; Finocchiona Igp record: per la prima volta superato il milione di pezzi; Arte, educazione, dialogo interculturale: il Terzo Paradiso per la prima volta in Tanzania; CasaPound, la sentenza di Bari riconosce per la prima volta la volontà di rifare il partito fascista. CasaPound, la sentenza di Bari riconosce per la prima volta la volontà di rifare il partito fascistaAdesso c’è una sentenza che lo dice: CasaPound ha tentato di riorganizzare il disciolto partito fascista. Sta in questo elemento di novità – non era mai successo – l’importanza del verdetto dei giudic ... repubblica.it Casa Molise per la prima volta a Sanremo, una campana per Carlo Conti(ANSA) - CAMPOBASSO, 16 FEB - Per la prima volta il Molise sbarca nella città dei fiori con un proprio progetto. Si tratta di 'Casa Molise a Sanremo', spazio che sarà allestito in occasione del prossi ... msn.com Champions, Bodo-Inter: prima da titolare in stagione per Matteo Darmian. facebook Champions, Bodo-Inter: prima da titolare in stagione per Matteo Darmian. x.com