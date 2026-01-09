Roma | via libera a progetto nuovi varchi Ztl uscita assessore Mobilita’ controlli piu’ efficaci

La giunta di Roma ha approvato il progetto per l’installazione di nuovi varchi elettronici di controllo alle uscite dalla Ztl del Centro storico. Questa iniziativa mira a migliorare l’efficacia dei controlli e la gestione del traffico, garantendo un utilizzo più efficiente delle misure di limitazione al passaggio veicolare. L’obiettivo è rendere più efficace la regolamentazione e la sicurezza nelle aree interessate.

La giunta di Roma ha dato il via libera al progetto di fattibilità tecnico-economica relativo alla creazione di nuovi varchi di controllo elettronico per i transiti in uscita dalla Ztl del Centro storico di Roma. Questo intervento, che è finanziato attraverso il programma nazionale "Metro plus e città medie sud 2021-2027" con un importo totale di 4 milioni di euro, prevede l'installazione dei varchi in uscita in corrispondenza di diverse strade, tra cui Via Ferdinando di Savoia, via dell'Oca, via Angelo Brunetti, via dell'Ara Pacis, via Tomacelli, via dei Somaschi, via di Monte Brianzo, via Giuseppe Zanardelli, via del Banco di Santo Spirito, Corso Vittorio Emanuele II, Vicolo del Cefalo, Via Giulia, via Teatro Marcello, via Cavour, via dei Serpenti, via di Santa Maria Maggiore, via Agostino Depretis, via del Viminale, via Nazionale, via Torino, via Barberini, via San Nicola da Tolentino, via Veneto, via Liguria, via Arco della Fontanella, via del Melangolo, via del Mastro, via Beatrice Cenci, via di Ripetta, via dell'Armata e via della Rondinella.

