Morbo di Crohn il digiuno intermittente riduce i sintomi del 40% in 12 settimane

Un nuovo studio rivela che il digiuno intermittente può ridurre i sintomi del morbo di Crohn del 40% in 12 settimane. I ricercatori hanno scoperto che, semplicemente cambiando l’orario dei pasti senza toccare le calorie o i cibi, i pazienti possono notare miglioramenti significativi. La ricerca si concentra su come il timing dei pasti influenzi la condizione, offrendo una strada in più per gestire questa malattia.

Un cambiamento nell’orario dei pasti, senza modificare calorie o alimenti, potrebbe avere effetti concreti sul morbo di Crohn. È quanto emerge da un nuovo studio clinico che ha analizzato l’impatto dell’alimentazione a tempo limitato, una forma di digiuno intermittente che concentra i pasti in una finestra di 8 ore al giorno. I risultati sono sorprendenti. In sole 12 settimane, l’attività della malattia si è ridotta del 40% e il disagio addominale si è dimezzato. E tutto questo senza imporre restrizioni caloriche o cambiamenti nella qualità della dieta. La ricerca, pubblicata sulla rivista Gastroenterology, ha coinvolto 35 adulti con morbo di Crohn e sovrappeso o obesità. 🔗 Leggi su Cibosia.it

L’Università di Calgary ha condotto uno studio che mostra come il digiuno intermittente possa aiutare le persone con malattia di Crohn.

Il digiuno intermittente, adottato anche dopo le festività, si basa su un metodo semplice: mangiare entro una finestra di 8 ore e digiunare nelle 16 ore successive.

