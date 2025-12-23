Milano, 23 dicembre 2025 – È stato approvato con una delibera di Giunta il Protocollo d'Intesa firmato dal Comune di Milano e da Invimit Sgr Spa (società interamente detenuta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, istituita con lo scopo di valorizzare il patrimonio immobiliare pubblico) per dare il via al progetto di rigenerazione di piazza d'Armi. Si tratta di un'ampia area militare (circa 424mila metri quadri, corrispondente a un’estensione di circa 42 ettari), dismessa dal ministero della Difesa, nel quartiere di Baggio, Municipio 7 fra via Forze Armate, Saint Bon e l’ospedale San Carlo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Nell'ex distretto militare di Baggio il più grande parco urbano di Milano e 700 appartamenti a prezzi calmierati

