Tentato rapimento di una bambina a Bergamo la difesa dell' uomo arrestato | Non sapevo se fosse un peluche

Emil Mortu, arrestato il 14 febbraio a Bergamo, ha tentato di portare via una bambina di 7 anni, confondendola con un peluche. La sua difesa sostiene che l’uomo non avrebbe riconosciuto la piccola come una persona reale, pensando fosse un giocattolo. La vicenda ha suscitato molta paura tra i residenti del quartiere. Le autorità continuano le indagini per chiarire il motivo del gesto e il reale intento di Mortu. La bambina sta bene, mentre gli inquirenti cercano di capire cosa abbia spinto l’uomo a compiere quel tentativo.

“Non sapevo se fosse una bambina o un peluche”. Questa la difesa dell’uomo di 47 anni che sabato 14 febbraio, a Bergamo, aveva tentato di rapire una bambina di un anno e mezzo. Successivamente, nel corso dell’interrogatorio avvenuto il 18 febbraio, Emil Mortu, questo il nome dell’indagato, ha deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere. Parole “sfrontate” che avrebbero spinto il gip a convalidare l’arresto, disponendo nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere. Tentato rapimento di una bambina a Bergamo, le parole dell'uomo arrestato La decisione del giudice Le indagini sul 46enne Le similitudini con il tentato rapimento di Caivano Tentato rapimento di una bambina a Bergamo, le parole dell’uomo arrestato Come riportato dal Corriere della Sera, Emil Mortu, l’uomo ucraino arrestato per il tentato rapimento di una bambina a Bergamo, ha rivelato, durante l’interrogatorio, di non aver capito se fosse una bambina o un peluche. 🔗 Leggi su Virgilio.it

