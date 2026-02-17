Crimson Desert | Pearl Abyss conferma un mondo aperto libero accessibile e senza microtransazioni

Pearl Abyss spiega che Crimson Desert sarà un mondo aperto, libero da microtransazioni e facilmente raggiungibile, dopo aver ricevuto molte richieste da parte dei giocatori. La compagnia ha deciso di eliminare le restrizioni inutili, come acquisti opzionali, per permettere a tutti di esplorare senza ostacoli. In questo modo, il gioco si presenta come un’area vasta e senza limiti, dove ogni utente può immergersi senza dover spendere soldi extra.

Crimson Desert continua a imporsi come uno dei progetti più ambiziosi della nuova generazione, e le recenti dichiarazioni di Pearl Abyss chiariscono definitivamente la direzione del gioco: offrire un’esperienza aperta, accessibile e priva di barriere artificiali. Non si tratta di un titolo progettato per punire il giocatore, ma di un’avventura costruita per premiare esplorazione, libertà e progressione naturale. Durante il podcast Dropped Frames, il direttore marketing e pubbliche relazioni di Pearl Abyss, Will Powers, ha sottolineato come il cuore dell’esperienza sia la libertà totale. Il mondo di gioco è stato progettato per essere esplorato senza vincoli rigidi, senza costringere i giocatori a superare sfide impossibili per poter progredire. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

A poco più di un mese e mezzo dall’uscita, Crimson Desert tiene ancora banco tra i fan.

