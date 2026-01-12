Il PD irpino verso il congresso | Palmieri presenta la lista Radici e Futuro

Il Partito Democratico della provincia di Avellino si prepara alla fase congressuale, un momento importante per definire la nuova direzione e l’assetto interno. Palmieri ha presentato la lista “Radici e Futuro”, che rappresenta una delle proposte in campo per la scelta del prossimo segretario. L’evento segna un passaggio fondamentale nel percorso di rinnovamento e confronto interno del partito.

Il Partito Democratico della provincia di Avellino si avvia alla fase congressuale che definirà la nuova direzione, l'assemblea e, di conseguenza, il prossimo segretario. A contendersi la guida del partito saranno Marco Santo Alaia, considerato il favorito, e Pellegrino Palmieri. Congresso Pd, Palimieri denuncia: "Mai coinvolti nella lista unitaria" - A via Tagliamento si è tenuta questa mattina una lunga conferenza stampa della lista Radici e Futuro.

