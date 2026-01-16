Il Pd nel territorio | riparte il ciclo di incontri tappa ad Agazzi

Il Partito Democratico di Arezzo riprende il suo ciclo di incontri sul territorio, con una tappa ad Agazzi. Dopo le occasioni di confronto dello scorso anno, il percorso prosegue con incontri programmati fino a marzo 2026, per ascoltare e dialogare con cittadini e realtà locali. Un’occasione per condividere idee e approfondire tematiche di interesse comune nel rispetto delle esigenze della comunità.

Arezzo, 16 gennaio 2026 – Il PD nel territorio: riparte il ciclo di incontri, tappa ad Agazzi Dopo gli incontri realizzati nel corso del 2025 nelle frazioni e nei quartieri della città, il Gruppo Consiliare del Partito Democratico di Arezz o riparte con un nuovo appuntamento che inaugura il ciclo del 2026, con incontri già programmati fino a marzo. Un percorso di ascolto e presenza che intende riportare al centro dell’azione politica le esigenze delle comunità locali, valorizzando il confronto diretto con cittadini, associazioni e realtà del territorio. Il prossimo incontro è fissato per lunedì 19 gennaio alle ore 21. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il Pd nel territorio: riparte il ciclo di incontri, tappa ad Agazzi Leggi anche: Il Pd metropolitano chiude a Palmi il ciclo di incontri sul territorio: oltre 250 partecipanti Leggi anche: Il Pd e il territorio: "Riparte l’impegno dopo le regionali" La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Il Pd e il territorio: "Riparte l’impegno dopo le regionali" - I Dem tirano le somme e guardano al dopo regionali per rilanciare l’attività politica sul territorio. lanazione.it Pd umbro lancia ciclo di incontri per ripensare lo sviluppo economico regionale - «Contribuire alla costruzione di una prospettiva di crescita solida, sostenibile e capace di generare nuove opportunità di lavoro e qualità sociale». umbria24.it

RIPARTE LA TERZA EDIZIONE DEL LABORATORIO TEATRALE "ACCENDERSI DI TERRITORIO" A BRISIGHELLA Per info e iscrizioni 338 6849367 - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.