fiamme dalla canna fumaria vigili del fuoco evitano il peggio

Questa sera a Cervinara, i Vigili del Fuoco sono intervenuti per spegnere un incendio scoppiato in una tettoia in cemento. Le fiamme sono partite dal camino e si sono propagate in un attimo, ma grazie all’intervento tempestivo degli uomini in divisa si è evitato il peggio. Nessuno è rimasto ferito.

Incendio di una tettoia in cemento a Cervinara. È accaduto nel primo pomeriggio con le fiamme partite presumibilmente dalla canna fumaria. All'interno era presente una persona che ha subito allertato i Vigili del Fuoco. Sul posto sono intervenuti i Caschi Rossi del distaccamento di Bonea che hanno provveduto allo spegnimento delle fiamme ed a mettere in sicurezza l'area.

Il 5 gennaio 2026, sulla A16 Napoli-Canosa nel territorio di Vallata, un tir carico di cemento ha preso fuoco.

Nel primo pomeriggio a Floresta, i vigili del fuoco di Messina sono intervenuti per un incendio nel sottotetto di una palazzina in via Umberto.

