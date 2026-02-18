Paura in Calabria | crolla un ponte Ecco dove

Nella notte tra il 17 e il 18 febbraio 2026, un ponte sulla statale 19 in Calabria è crollato improvvisamente nel territorio di Catanzaro, vicino a Tiriolo. Il cedimento ha causato disagi alla circolazione e ha costretto le autorità a bloccare temporaneamente il traffico. Il ponte, costruito diversi decenni fa, si trovava in una zona molto trafficata e frequentata da pendolari e camion. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per gestire la situazione e valutare i danni.

Calabria Sotto Shock: Crollo di un Ponte sulla Statale 19, Allerta per le Infrastrutture Regionali. Un ponte sulla strada statale 19 delle Calabrie è crollato nella notte tra il 17 e il 18 febbraio 2026, nel territorio di Catanzaro, in direzione di Tiriolo. L'evento, fortunatamente senza causare feriti grazie alla chiusura preventiva della strada da parte dell'Anas, ha riportato all'attenzione la fragilità delle infrastrutture calabresi e la loro vulnerabilità alle condizioni meteorologiche avverse. Il crollo solleva interrogativi urgenti sulla manutenzione e sulla sicurezza delle arterie principali della regione.