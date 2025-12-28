Dove Roma fa più paura Ecco dove e quando ci si sentiamo meno sicuri in città

Roma, città ricca di storia e di vita, presenta alcune zone dove la percezione di sicurezza può diminuire, sia di giorno che di notte. In particolare, parchi, giardini pubblici, parcheggi isolati e alcune fermate dei mezzi pubblici sono aree in cui ci si sente meno protetti. Conoscere queste zone può aiutare a muoversi con maggiore consapevolezza e attenzione, garantendo un’esperienza più sicura in tutta la città.

