Dove Roma fa più paura Ecco dove e quando ci sentiamo meno sicuri in città

Ecco una panoramica sui luoghi di Roma dove si percepisce una maggiore insicurezza. Analizziamo le aree e gli orari in cui cittadini e visitatori si sentono meno protetti, includendo parchi, giardini, appartamenti, parcheggi isolati e mezzi pubblici. Questa analisi mira a offrire informazioni utili per una maggiore consapevolezza e attenzione durante gli spostamenti quotidiani in città.

Poco sicuri sia di notte che di giorno. Parchi, giardini pubblici, appartamenti e villini, parcheggi isolati ma anche i mezzi pubblici e le fermate di attesa. Oltre ai quartieri periferici e in parte anche il centro città. I romani non si sentono sicuri, o meglio non percepiscono come sicuri.

