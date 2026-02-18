Caivano ghanese tenta di rapire un bimbo al supermercato | Non è tuo figlio | dammelo!

Un cittadino ghanese ha tentato di rapire un bambino al supermercato di Caivano, urlando: “Non è tuo figlio, dammelo!”. L’uomo si è avvicinato al bambino e ha cercato di portarlo via, senza riuscirci grazie all’intervento di alcuni clienti. La scena si è svolta tra corsie affollate e carrelli pieni di spesa, creando grande sconcerto tra i presenti.

Un pomeriggio qualunque, tra corsie affollate e carrelli carichi di spesa, si è trasformato in pochi istanti in una scena di paura. Le porte automatiche che si aprono e si chiudono, il via vai dei clienti, le voci dei bambini che corrono avanti e indietro: tutto scorre nella normalità fino a quando un gesto improvviso spezza l’equilibrio. Attimi concitati, grida, il panico che prende il sopravvento. È successo intorno alle 19.30 di martedì, quando alla centrale operativa della compagnia dei Carabinieri è arrivata una richiesta disperata: “Ha tentato di rapire un bambino”. Una segnalazione che ha fatto scattare l’intervento immediato di una pattuglia, giunta in pochi minuti sul posto per ricostruire quanto accaduto e mettere in sicurezza le persone coinvolte. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

