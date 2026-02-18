Caivano tenta di rapire un bambino al supermercato | Questo non è tuo figlio dammelo!

A Caivano, un uomo ha tentato di rapire un bambino al supermercato perché ha gridato: «Questo non è tuo figlio, dammelo!». Sono le 19.30 quando la polizia riceve la chiamata e si presenta subito sul posto. Un testimone ha visto l’uomo avvicinarsi con insistenza al bambino e cercare di portarlo via. La scena è stata interrotta dall’intervento rapido dei presenti, che hanno bloccato il tentativo.

Sono circa le 19.30 e la centrale operativa della compagnia di Caivano riceve una richiesta di aiuto. «Ha tentato di rapire un bambino!». Così i carabinieri raggiungono il supermercato Md di via Atellana. I militari parlano con la titolare dell'attività che ha chiamato il 112, con i dipendenti e con alcuni testimoni per poi analizzare le immagini dei sistemi di videosorveglianza. La vicenda Dagli accertamenti emerge che poco prima due donne sono con i loro bambini nel market e hanno appena terminato di fare la spesa. Stanno per uscire con i piccoli di 5 e 8 anni quando un uomo – 45enne di nazionalità ghanese con diversi precedenti – si avvicina a loro.