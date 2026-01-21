Ieri si è svolto un incontro tra i vertici della Ciip e il Coordinamento del Tavolo Piceno per l’Acqua Bene Comune. L’obiettivo è stato confrontarsi sulla gestione della risorsa idrica nel territorio, analizzando criticità, investimenti e progetti in corso per affrontare la crisi idrica. L’incontro ha favorito un dialogo aperto e costruttivo per migliorare la tutela e l’efficienza del servizio idrico locale.

Si è svolto ieri un incontro tra i vertici della Ciip e il Coordinamento del Tavolo Piceno per l’Acqua Bene Comune, finalizzato a un confronto aperto e costruttivo sulla gestione della risorsa idrica nel territorio piceno, sulle principali criticità in atto e sullo stato di avanzamento degli investimenti programmati e già avviati per fronteggiare la grave crisi idrica. Nel corso dell’incontro, il Coordinamento ha illustrato la propria visione strategica e le proposte in merito alla gestione dell’acqua come bene comune, sottolineando l’importanza di un modello fondato sulla partecipazione attiva dei cittadini, sulla trasparenza delle scelte e sulla sostenibilità ambientale, economica e sociale degli interventi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gestione acqua, il confronto alla Ciip

Leggi anche: Ortona, pescatori e capitaneria a confronto: focus su stop alla pesca e gestione rifiuti a bordo

Paghiamo l’acqua… e la cattiva gestioneNel 2026, le tariffe dell’acqua in Irpinia e Sannio aumenteranno significativamente, con un incremento del 30% a inizio anno e una prospettiva di crescita fino al 46% entro il 2027.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Italia e Marocco organizzano un incontro su Agritech e gestione dell’acqua; Crisi idrica nel Piceno, incontro tra Ciip e Coordinamento per l'acqua; Sorical pronta al subentro: Catanzaro prima città calabrese nella gestione unitaria dell’acqua; Crisi idrica e trasparenza: dialogo avviato tra CIIP e Tavolo Piceno per l’Acqua.

Crisi idrica nel Piceno, incontro tra Ciip e Coordinamento per l'acquaUn momento di confronto dedicato alla gestione della risorsa idrica, alle criticità attuali e agli investimenti in corso per fronteggiare la crisi idrica che interessa il territorio. (ANSA) ... ansa.it

Crisi idrica e trasparenza: dialogo avviato tra CIIP e Tavolo Piceno per l’AcquaVertici aziendali e coordinamento civico a confronto sulla gestione della risorsa idrica, tra criticità, investimenti in corso e governance pubblica del servizio ... lanuovariviera.it

In Basilicata un corso del Cnr per rafforzare la gestione sostenibile dell’acqua e l’agricoltura resiliente ai cambiamenti climatici - facebook.com facebook

Gestione sostenibile dell'acqua e agricoltura resiliente al clima: al via il corso di formazione del progetto #WATDEV per l'Africa orientale ed Egitto. Il corso, organizzato da #Cnr_Ipsp, si svolgerà dal 21 al 23 gennaio Qui tutte le info cnr.it/it/nota-stampa… x.com