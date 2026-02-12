Condutture dell’acqua in via Ballestra la Ciip in azione

Sono iniziati i lavori di riqualificazione delle condutture dell’acqua in via Ballestra a Grottammare. La Ciip ha affidato l’intervento alla ditta Simeone Spa di Foggia. L’obiettivo è rendere più efficiente e affidabile la rete idrica che serve residenti e attività della zona. I lavori seguono il programma stabilito e sono già in corso.

Sono iniziati, secondo programma, i lavori di riqualificazione delle condutture dell'acqua potabile in via Ballestra a Grottammare, un intervento affidato da Ciip alla ditta Simeone Spa di Foggia, per rendere più efficiente e affidabile la rete idrica a servizio di residenti e attività della zona. Il cantiere, che non interesserà le condutture fognarie, prevede una durata massima di 90 giorni, con l'obiettivo di concludere le operazioni in circa due mesi, salvo imprevisti. Si tratta di un intervento strutturale mirato a ridurre dispersioni e criticità della rete esistente, migliorando la qualità complessiva del servizio idrico.

