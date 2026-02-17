LIVE Pattinaggio artistico Corto femminile Olimpiadi in DIRETTA | Nakai incanta Gutmann sbaglia ed è lontana dalle prime

Nakai ha stupito durante la gara di pattinaggio artistico alle Olimpiadi, mentre Gutmann ha commesso un errore che le ha impedito di avvicinarsi alle prime posizioni. La giovane atleta giapponese ha dimostrato grande talento con una performance fluida e coinvolgente, attirando l’attenzione di pubblico e giuria. Nel frattempo, Gutmann ha perso punti preziosi a causa di una sbavatura durante la sua routine, lasciandola fuori dalla corsa per le medaglie. Intanto, la ginnasta georgiana Anastasiia Gubanova ha raggiunto un punteggio di 71, salendo di livello e avvicinandosi ai

Salgono i livelli! La georgiana Anastasiia Gubanova totalizza un punteggio di 71.77 punti che è record personale ed è quarta al momento 22.37: Rischia di avere qualcosa in meno dei 70 punti richiesti per essere di diritto in lotta per la medaglia 22.34: Bene la combo Triplo Flip + Triplo Toeloop, bene il Doppio Axel, bene il Triplo Lutz Tocca ora alla campionessa europea del 2023, la georgiana Anastasiia Gubanova. 23 anni, di Togliattigrad, vive e si allena a San Pietroburgo, guidata da Evgeni Rukavitsin. Prima di laurearsi campionessa continentale a Espoo nel 2023, al debutto ai Giochi Olimpici a Pechino ha colto un'ottima undicesima piazza, è stata settima agli Europei 2022 di Tallinn e ottava ai Mondiali di Montpellier, mentre ai Mondiali del 2023 a Saitama ha chiuso al 14mo posto. LIVE Pattinaggio artistico, Corto femminile Olimpiadi in DIRETTA: Lara Naki Gutmann per stupireLara Naki Gutmann sale sul ghiaccio per il corto femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, spinta dalla voglia di migliorare il suo punteggio e farsi notare a livello internazionale. LIVE Pattinaggio artistico, Corto femminile Olimpiadi in DIRETTA: Lara Naki Gutmann per continuare a stupireLara Naki Gutmann gareggia oggi nel corto femminile di pattinaggio artistico ai Giochi di Milano Cortina 2026, motivata dalla voglia di migliorare il suo punteggio e lasciare il segno.