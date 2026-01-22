Pattinaggio artistico | Sui-Han puliti nello short ai Four Continents Nakai i testa tra le donne

Si conclude la prima giornata dei Four Continents 2026 di pattinaggio artistico, disputata al National Indoor Stadium di Pechino. La competizione ha visto ottimi risultati nelle prove short, con Sui-Han in testa tra le donne e Nakai in posizione di vantaggio. L'evento prosegue con le eliminatorie e le finali, offrendo uno sguardo sulle future promesse del pattinaggio internazionale.

Va in archivio la prima giornata di competizioni al national Indoor Stadium, impianto sportivo cinese che ospita questo fine settimana i Four Continents 2026 di pattinaggio artistico. Tre i segmenti andati in scena in questo day-1, uno particolarmente importante – paradossale ma vero – in ottica Italia. Stiamo parlando dello short program delle coppie, segmento in cui si sono attestati al primo posto i padroni di casa Wenjing Sui-Cong Han, uno dei binomi candidati al podio delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 in una lotta che coinvolge anche i nostri Conti-Macii. Buona la performance degli asiatici, autori di una prova senza particolari sbavature anche se – ma non è una novità in questa stagione – non eccezionale dal punto di vista qualitativo.

