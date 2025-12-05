Caos scommesse calcio turco sotto assedio | arrestati anche calciatori!

Un vero e proprio terremoto sta attraversando nell’ultimo periodo l’intero sistema del calcio turco. Dalle divisioni minori alla massima divisione, tantissimi sono i calciatori, dirigenti e arbitri indagati o già arrestati per vari reati riguardanti il maxi scandalo e il grande filone di indagini del calcioscommesse. Caso scommesse in Turchia: arrestati calciatori di Fenerbahce e Galatasaray. Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa DHA, ci sarebbero anche due calciatori dei principali club della Turchia calcistica tra gli arrestati in questo scandalo scommesse. Mert Hakan Yandas del Fenerbahce e Metehan Baltaci del Galatasaray, sarebbero i due calciatori che sono stati portati via dalla polizia nella mattinata di oggi. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Caos scommesse, calcio turco sotto assedio: arrestati anche calciatori!

