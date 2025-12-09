Scommesse in Turchia undici calciatori arrestati tra cui due di Galatasaray e Fenerbahce Rmc Sport

Ilnapolista.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per lo scandalo scommesse che si sta verificando in Turchia, sono stati arrestati undici calciatori, tra cui alcuni di Galatasaray e Fenerbahce. Undici calciatori arrestati in Turchia per il caso scommesse. Secondo quanto riportato da Rmc Sport: Cinque giocatori della prima divisione turca e sei della seconda divisione sono stati arrestati ieri, accusati di scommettere sulla propria squadra. Il Tribunale di Istanbul ha ordinato la detenzione preventiva di undici calciatori. Tra i cinque giocatori della prima divisione accusati ci sono Metehan Baltaci, difensore del Galatasaray; Alassane Ndao, ala senegalese del Konyaspor; Mert Hakan Yandas, centrocampista del Fenerbahce, accusato di aver scommesso su incontri tramite una terza persona. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

scommesse in turchia undici calciatori arrestati tra cui due di galatasaray e fenerbahce rmc sport

© Ilnapolista.it - Scommesse in Turchia, undici calciatori arrestati tra cui due di Galatasaray e Fenerbahce (Rmc Sport)

Turchia, scandalo scommesse: la maggior parte degli arbitri ha un conto aperto per giocare

Arbitri e azzardo: “152 direttori di gara hanno scommesse sulle partite, uno da solo su più di 18mila match”. Scandalo in Turchia

Turchia, esplode un mega scandalo arbitri: in 371 hanno conti aperti in società di scommesse

scommesse turchia undici calciatoriScandalo scommesse in Turchia, arrestati 11 calciatori: Galatasaray e Fenerbahce coinvolti - Il calcio turco è scosso dallo scandalo scommesse che coinvolge anche giocatori di prima e seconda divisione. Scrive tuttomercatoweb.com