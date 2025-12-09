Scommesse in Turchia undici calciatori arrestati tra cui due di Galatasaray e Fenerbahce Rmc Sport
Per lo scandalo scommesse che si sta verificando in Turchia, sono stati arrestati undici calciatori, tra cui alcuni di Galatasaray e Fenerbahce. Undici calciatori arrestati in Turchia per il caso scommesse. Secondo quanto riportato da Rmc Sport: Cinque giocatori della prima divisione turca e sei della seconda divisione sono stati arrestati ieri, accusati di scommettere sulla propria squadra. Il Tribunale di Istanbul ha ordinato la detenzione preventiva di undici calciatori. Tra i cinque giocatori della prima divisione accusati ci sono Metehan Baltaci, difensore del Galatasaray; Alassane Ndao, ala senegalese del Konyaspor; Mert Hakan Yandas, centrocampista del Fenerbahce, accusato di aver scommesso su incontri tramite una terza persona. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Turchia, scandalo scommesse: la maggior parte degli arbitri ha un conto aperto per giocare
Arbitri e azzardo: “152 direttori di gara hanno scommesse sulle partite, uno da solo su più di 18mila match”. Scandalo in Turchia
Turchia, esplode un mega scandalo arbitri: in 371 hanno conti aperti in società di scommesse
Turchia, scandalo scommesse: 20 persone in carcere. Tra gli arrestati anche calciatori di Galatasaray e Fenerbahce Vai su X
Il calcio è corruzione, politica finanziaria eseguita ad arte per gonfiarsi le tasche. Ovunque in Europa ci sono fascicoli aperti per scommesse clandestine. La Turchia caos assoluto prima ancora la Grecia con una marea di arrestati, Francia e ancora Italia passa - facebook.com Vai su Facebook
