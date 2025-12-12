Tentano di rapinare un Patek Philippe ad un imprenditore | ora il carcere

A meno di tre mesi dagli arresti, la Squadra Mobile di Bologna ha rintracciato e arrestato tre uomini di Napoli, rispettivamente di 47, 48 e 30 anni, accusati di aver tentato di rapinare un imprenditore e di aver commesso furti di preziosi. I dettagli dell'operazione e le accuse nei confronti dei sospetti sono stati resi noti il 10 dicembre.

A distanza di meno di tre mesi dagli arresti, il 10 dicembre la Squadra Mobile di Bologna ha rintracciato e sottoposto a misura cautelare in carcere tre banditi, nati a Napoli, di 47, 48 e 30 anni, gravemente indiziati di un furto pluriaggravato di preziosi e, uno di loro, di un secondo furto. Le. Padovaoggi.it Tentano di rapinare un dodicenne. Denunciati tre minori: 17,16 e 13 anni Tentano di rapinare un dodicenne. Denunciati tre minori: 17,16 e 13 anni - L’episodio due settimane fa in zona Castello di Sant’Eraclio Tre minori hanno provato a rubargli bicicletta e cellulare. lanazione.it Tentano di rubare nella villa di un imprenditore a Bergamo, ladri scappano grazie al vicino - facebook.com facebook © Padovaoggi.it - Tentano di rapinare un Patek Philippe ad un imprenditore: ora il carcere

Milano, il video delle rapine di orologi di lusso: i due 'trasfertisti' fermati dalla polizia

Video Milano, il video delle rapine di orologi di lusso: i due 'trasfertisti' fermati dalla polizia Video Milano, il video delle rapine di orologi di lusso: i due 'trasfertisti' fermati dalla polizia