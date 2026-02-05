Ma questo… Olimpiadi invernali gli atleti stranieri scoprono il bidet | la loro reazione

Nel villaggio olimpico di Milano-Cortina 2026, gli atleti stranieri scoprono il bidet e rimangono sorpresi. Alcuni restano a bocca aperta, altri si chiedono come si usi. La scoperta diventa subito virale tra i partecipanti, che condividono le reazioni sui social. La novità, più di qualsiasi altra innovazione, sta facendo parlare di sé nelle prime giornate di gioco.

Nel villaggio olimpico di Milano-Cortina 2026, tra le tante novità che stanno animando i primi giorni di permanenza degli atleti, ce n’è una che ha attirato l’attenzione ben più di arredi di design o soluzioni tecnologiche d’avanguardia. Alcuni sportivi lo hanno ribattezzato senza mezzi termini “strano lavandino”, mentre qualche giornalista lo ha immortalato in video chiedendosi apertamente “ma come si usa?”. L’oggetto misterioso, diventato virale nel giro di poche ore, ha iniziato a rimbalzare sui social tra stories, clip e commenti ironici. A guardarlo bene, però, non c’è nulla di futuristico o incomprensibile, almeno per chi vive in Italia.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

