Nuovo asilo nido a Montesano sulla Marcellana | partiti i lavori
Sono partiti, pochi giorni fa, i lavori per la costruzione dell'asilo nido a Montesano Capoluogo. Nei pressi del già esistente plesso scolastico, è stato avviato il cantiere che consentirà, nel giro di pochi mesi, di raggiungere numeri di possibili bambini frequentanti i nidi dell'intero. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
