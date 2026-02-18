partirono per combattere i nazifascisti il coraggio dei cinquecento pistoiesi

Il 16 febbraio 1945, cinquecento abitanti di Pistoia lasciarono piazza del Duomo per unirsi agli Alleati e affrontare i nazifascisti. Partirono con un senso di fermezza, sapendo che avrebbero rischiato la vita per difendere la libertà. Tra loro c’erano uomini e donne, molti di loro avevano già vissuto momenti difficili durante la guerra. La loro decisione rappresentava un gesto di grande coraggio in un momento di grande incertezza.

Era il 16 febbraio 1945 quando da piazza del Duomo partirono cinquecento pistoiesi diretti prima a Roma e poi verso il fronte per unirsi agli Alleati e combattere contro i nazifascisti. La città era stata liberata da pochi mesi, la guerra si era spostata altrove ma ancora non era finita, e molti decisero di partire per arruolarsi nelle fila dei Gruppi di Combattimento, formazioni che avrebbero affiancato gli Alleati fino alla completa Liberazione del Paese. Lunedì mattina in Sala Maggiore il ricordo di quei volontari è stato celebrato con una commemorazione solenne promossa dalla sezione pistoiese dell’Anpi alla quale hanno preso parte la sindaca di Pistoia Anna Maria Celesti, il segretario provinciale Matteo Giusti, il viceprefetto vicario Claudio Faloci e Renzo Corsini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

