Compie 100 anni Annunziata Verità la partigiana che sopravvisse alla fucilazione dei nazifascisti

Annunziata Verità, la partigiana che ha appena compiuto 100 anni, ha vissuto un’esperienza che pochi possono immaginare. Durante la guerra, è stata una staffetta partigiana e ha fatto di tutto per aiutare la resistenza. Un giorno, i nazifascisti le hanno ordinato di essere fucilata, ma miracolosamente si è salvata. Oggi, ricorda quegli anni con un sorriso e la memoria di chi ha combattuto per la libertà.

Staffetta partigiana durante la guerra, scampò miracolosamente alla morte durante una fucilazione da parte dei nazifascisti. Domenica compirà 100 anni Annunziata Verità, la faentina che "visse due volte". Nata il primo febbraio del 1926, la sua è una storia straordinaria.

