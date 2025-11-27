Kappa futurfestival debutto al torino film festival con il corto futurfestival l arca del dora
Il Kappa FuturFestival si affaccia per la prima volta sul grande schermo, ampliando il proprio raggio di influenza oltre i confini della musica elettronica. Dopo aver riscosso numerosi successi a livello internazionale come uno dei festival open air più prestigiosi del mondo, ora si apre a nuove forme di espressione culturale presentando un cortometraggio che celebra la sua essenza. Questo documento, intitolato “FuturFestival – L’Arca del Dora”, è stato proiettato in anteprima al Torino Film Festival, evidenziando la sua forza narrativa e simbolica. presentazione del cortometraggio “FuturFestival – L’Arca del Dora”. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
