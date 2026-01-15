Anzio Sabato 17 Gennaio La Notte dei Gufi alla Riserva Naturale Regionale Tor Caldara

Sabato 17 gennaio alle 19.30, presso la Riserva Naturale Regionale Tor Caldara, si svolgerà “La Notte dei Gufi”. L’evento offre un’occasione per osservare e conoscere da vicino questi uccelli notturni, in un ambiente naturale e protetto. L’iniziativa è rivolta a tutti gli interessati a scoprire le caratteristiche e il ruolo ecologico dei gufi, nel rispetto della natura e delle normative vigenti.

Cronache Cittadine ANZIO (Luciana Vinci) – Sabato 17 Gennaio alle ore 19.30, appuntamento presso la Riserva Naturale Regionale Tor Caldara per una

