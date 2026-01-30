Pusher tradito dalle segnalazioni dei residenti 26enne arrestato alla Madonnina

Il vicinato della zona Madonnina ha portato alla cattura di un pusher albanese di 26 anni. Le continue segnalazioni dei residenti hanno fatto sì che la Polizia intervenisse e lo arrestasse lo scorso 26 gennaio. La presenza di un via vai sospetto ha attirato l'attenzione delle forze dell’ordine, che hanno potuto agire grazie alle testimonianze dei cittadini.

Blitz della Squadra Mobile e del cane antidroga della Locale in un appartamento. Sequestrati hashish, cocaina e duemila euro in contanti. Il 26enne è finito in carcere. Un viavai continuo che non è sfuggito all'occhio attento del vicinato. Sono state proprio le segnalazioni dei residenti della zona Madonnina a mettere la Polizia di Stato sulle tracce di un cittadino albanese di 26 anni, arrestato lo scorso 26 gennaio con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione è scattata al termine di una serie di appostamenti mirati: gli agenti della Squadra Mobile, dopo aver riscontrato i movimenti sospetti segnalati dai cittadini attorno a uno stabile del quartiere, hanno deciso di intervenire.

