Spaccio di eroina al Bonvi Parken un arresto grazie alle segnalazioni dei residenti

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grazie al tempestivo intervento della polizia locale di Modena, è stata interrotta un'attività di spaccio che aveva preso piede nella zona del Bonvi Parken. A dare l'allarme sono stati i residenti del quartiere, stanchi della situazione, le cui segnalazioni hanno permesso agli agenti di arrestare. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

spaccio di eroina al bonvi parken un arresto grazie alle segnalazioni dei residenti

© Modenatoday.it - Spaccio di eroina al Bonvi Parken, un arresto grazie alle segnalazioni dei residenti

Leggi anche: Tentati furti sulle auto, le segnalazioni dei residenti portano all'arresto di un 30enne

Leggi anche: Spaccio di droga a Bologna, raffica di segnalazioni dai residenti esasperati: due arresti

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Spaccio di eroina e cocaina Civitanova, droga nascosta nel baule del motorino e nelle scarpe: arrestato è già libero - Uno dei due è riuscito a fuggire a piedi mentre l’altro, Hassan Bel Ajroudi, 41 anni, è stato bloccato. corriereadriatico.it

Spaccio all'Arcella, sequestrati 3 chili di eroina: arrestato un nigeriano - Un uomo originario della Nigeria è stato arrestato dai finanzieri per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. ilgazzettino.it

Spaccio, sequestrati 3 chili di eroina e 10mila euro: arrestato un nigeriano domiciliato all'Arcella VIDEO - Un uomo originario della Nigeria è stato arrestato dai finanzieri per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. ilgazzettino.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.