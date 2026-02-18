Parco delle Groane Polizia di Stato e PL insieme a Ceriano e Cesano | identificate 130 persone sequestri e sanzioni

Martedì pomeriggio, la Polizia di Stato ha avviato un maxi controllo nel Parco delle Groane, coinvolgendo anche le Guardie di Lega e le Polizie Locali di Ceriano e Cesano. Durante l’operazione, sono state identificate 130 persone e sono stati sequestrati oggetti sospetti. Sono state inoltre elevate diverse sanzioni amministrative per violazioni alle norme sullo spazio pubblico e sulla sicurezza. Il servizio ha coinvolto numerosi agenti e unità cinofile. L’obiettivo era garantire maggiore sicurezza nelle aree più frequentate del parco.

Novate milanese avvia il procedimento di variante parziale al Piano di Governo del Territorio (Pgt) e assoggettabilità Vas La Giunta Comunale del comune di Novate milanese, con proprio atto n.25 del 10022026, ha. Completamente rinnovato, il locale riapre al pubblico dopo alcune settimane di chiusura che hanno permesso. Quando gli automobilisti notano un aumento delle spese per il carburante, spesso attribuiscono la colpa. La Giunta regionale della Lombardia ha approvato i criteri del nuovo bando 2026 per finanziare. Spari in una casa di corte, due uomini in fin di vita a Brugherio, in. Lezioni sospese in via precauzionale all’Istituto tecnico commerciale “Gino Zappa” di Saronno dopo la caduta. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Parco delle Groane, Polizia di Stato e PL insieme a Ceriano e Cesano: identificate 130 persone, sequestri e sanzioni Maxi controlli nella zona delle Groane: più di 100 persone identificateMartedì 9 dicembre, un'ampia operazione di controllo ha interessato l’area delle Groane, coinvolgendo numerose forze dell’ordine. Maxi controlli nell'area delle Groane: identificate oltre 100 personeMaxi operazione nelle Groane questa mattina. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Parco Groane, altre 109 persone identificate dalla Polizia di Stato; Maxi controlli nell'area delle Groane: identificate oltre 100 persone; Blitz nel Parco delle Groane: 109 persone identificate e 75 veicoli controllati; Parco Groane: controlli straordinari della polizia. Più di 100 persone identificate. Parco delle Groane, Polizia di Stato e PL insieme a Ceriano e Cesano: identificate 130 persone, sequestri e sanzioniNel pomeriggio di martedì, la Polizia di Stato ha coordinato un servizio straordinario di controllo del territorio nei comuni di Cesano Maderno e Ceriano ... ilnotiziario.net Parco Groane: controlli straordinari della polizia. Più di 100 persone identificateGROANE - Controlli straordinari nei giorni scorsi nell’area del Parco delle Groane. La Questura di Monza e Brianza ha coordinato un servizio di ... ilsaronno.it Parco Groane: controlli straordinari della polizia. Più di 100 persone identificate facebook