Maxi controlli nella zona delle Groane | più di 100 persone identificate

Martedì 9 dicembre, un'ampia operazione di controllo ha interessato l’area delle Groane, coinvolgendo numerose forze dell’ordine. Durante l’intervento sono state identificate oltre 100 persone, sono state comminate sanzioni per uso di sostanze stupefacenti e si è verificato un inseguimento. Un intervento di grande portata finalizzato a garantire la sicurezza e il rispetto delle normative nella zona.

Cento persone identificate, sanzioni per uso di sostanze stupefacenti, un inseguimento. Questo il bilancio dell’operazione di maxi controllo che si è svolta martedì 9 dicembre nell’area del Parco delle Groane nei Comuni di Ceriano Laghetto e Cesano Maderno.Un’attività alla quale hanno preso parte. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Maxi controlli in Brianza identificate oltre 100 persone | allontanato un cittadino irregolare - Zazoom Social News

Maxi controlli nel parco delle Groane | arrestato un 41enne e identificate 57 persone con precedenti - Zazoom Social News

Brescia, maxi-controlli interforze nelle zone critiche della città - Dalla stazione ai parchi pubblici, Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale hanno intensificato i controlli contro microcriminalità, spaccio e irregolarità. Lo riporta quibrescia.it

Spaccio nelle Groane, due giorni di maxi controlli nelle zone più a rischio - Nell’ambito del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica riunitosi alla fine di settembre, presieduto dal Prefetto di Monza e ... Come scrive ilgiorno.it

#Napoli - Mergellina, controlli della Polizia di Stato nella zona della movida #Cronaca #Mergellina #Sicurezza #Polizia #Controlli #NanoTV