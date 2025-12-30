Oggi, martedì 30 dicembre 2025, Slc Cgil Genova incontra l’assessore Robotti presso il Comune di Genova. L’obiettivo è discutere delle prospettive per i dipendenti della Cartiera Grillo, che si trova in una fase di possibile chiusura. L’incontro si inserisce in un percorso di confronto volto a individuare eventuali soluzioni per tutelare i lavoratori coinvolti.

Slc Cgil Genova incontra oggi, martedì 30 dicembre 2025, l'assessore Robotti in Comune per cercare di trovare una soluzione per i dipendenti della Cartiera Grillo. Poco prima di Natale è arrivata la notizia della cessazione dell'attività con la perdita di 20 posti di lavoro e di professionalità e. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Genova Voltri, chiude la storica cartiera Grillo.

Cartiera Grillo verso la chiusura, incontri in Municipio e in Comune - "Stiamo cercando ogni possibile strada per tutelare al meglio 20 lavoratori e le loro famiglie", dichiara Sonia Montaldo ... msn.com