Cartiera Grillo verso la chiusura incontri in Municipio e in Comune
Oggi, martedì 30 dicembre 2025, Slc Cgil Genova incontra l’assessore Robotti presso il Comune di Genova. L’obiettivo è discutere delle prospettive per i dipendenti della Cartiera Grillo, che si trova in una fase di possibile chiusura. L’incontro si inserisce in un percorso di confronto volto a individuare eventuali soluzioni per tutelare i lavoratori coinvolti.
Slc Cgil Genova incontra oggi, martedì 30 dicembre 2025, l'assessore Robotti in Comune per cercare di trovare una soluzione per i dipendenti della Cartiera Grillo. Poco prima di Natale è arrivata la notizia della cessazione dell'attività con la perdita di 20 posti di lavoro e di professionalità e. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Leggi anche: Chiusura della Cartiera, mano tesa ai lavoratori
Leggi anche: Centro nascite Voltri di nuovo a rischio chiusura, presidente Municipio: "Fortemente contrari"
Genova Voltri, chiude la storica cartiera Grillo.
Cartiera Grillo verso la chiusura, incontri in Municipio e in Comune - "Stiamo cercando ogni possibile strada per tutelare al meglio 20 lavoratori e le loro famiglie", dichiara Sonia Montaldo ... msn.com
Un'altra storica azienda genovese a rischio chiusura - La denuncia dei sindacati: "Venti lavoratori a rischio in un'impresa con oltre 200 anni di storia" ... genovatoday.it
Voltri, chiude la storica cartiera Grillo: 20 posti di lavoro a rischio - Durante l’incontro in Confindustria, la proprietà della cartiera Grillo ha confermato la volontà di chiusura. ilsecoloxix.it
GENOVA, CHIUDE LA CARTIERA GRILLO: 20 PERSONE SENZA LAVORO Nelle prossime settimane Genova perderà un altro importante presidio industriale e 20 persone perderanno il lavoro. La Cartiera Grillo, da oltre 200 anni presente in Via Acquasanta - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.