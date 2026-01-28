Fermato per un controllo aggredisce i poliziotti e danneggia la volante | pregiudicato arrestato

La polizia ha arrestato un uomo di 46 anni di Biancavilla dopo che ha aggredito due agenti durante un controllo di routine. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, ha reagito con violenza, ferendo i poliziotti e danneggiando la volante. L’intervento è avvenuto nei giorni scorsi e ora l’uomo si trova in cella in attesa di processo.

Insofferente alle verifiche, il 46enne è andato in escandescenza, assumendo un atteggiamento intimidatorio fino al punto di minacciare di morte i due poliziotti che stavano svolgendo il loro lavoro La polizia ha arrestato un pregiudicato di 46 anni di Biancavilla che, nei giorni scorsi, ha aggredito due poliziotti che lo avevano fermato per un controllo di routine. L'uomo, nonostante l'allerta meteo, era partito da Biancavilla per raggiungere Catania con l'obiettivo di trascorrere una serata in compagnia del genero. Nei pressi di viale Della Regione, i poliziotti della squadra volanti dell'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura hanno notato l'auto ferma con a bordo il 46enne e, quindi, insospettiti, hanno proceduto al controllo.

