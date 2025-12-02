Olimpiadi Milano Cortina 2026 | il Tas riammette gli sciatori russi e bielorussi sotto bandiera neutrale

Milano, 2 dicembre 2025 – Il Tribunale arbitrale dello sport (TAS) ha annullato l'esclusione totale degli sciatori russi e bielorussi dalle competizioni internazionali, aprendo la strada alla loro presenza sotto bandiera neutra alle Olimpiadi invernali 2026 di Milano-Cortina, in programma dal 6 al 22 febbraio prossimo. Se "soddisfano i criteri" stabiliti dal Comitato internazionale olimpico (CIO) per accedere allo status neutrale, gli atleti di entrambi i paesi "dovrebbero essere autorizzati a partecipare agli eventi di qualificazione" della Federazione internazionale di sci per i prossimi Giochi invernali, spiega il Tas in un comunicato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Olimpiadi Milano Cortina 2026: il Tas riammette gli sciatori russi e bielorussi sotto bandiera neutrale

