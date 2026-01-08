Papa Leone XIV | umanità affamata di umanità

Papa Leone XIV riflette sulla condizione dell’umanità, evidenziando il desiderio di bene e pace che accomuna le persone. In un mondo segnato da disparità tra abbondanza e miseria, la società manifesta una sete di senso e di solidarietà. Questa realtà invita a riflettere sulla necessità di interventi che favoriscano l’unità e il rispetto reciproco, in un percorso verso una convivenza più giusta e umana.

“Davanti alla ‘grande folla’ di una umanità affamata di bene e di pace, in un mondo in cui sazietà e fame, abbondanza e miseria, lotta per la sopravvivenza e disperato vuoto esistenziale continuano a dividere e ferire le persone, le nazioni e le comunità”. Le parole di Papa Leone XIV stamani all’Altare della Cattedra della Basilica di San Pietro, alla Messa concelebrata da 155 tra i cardinali riuniti in Concistoro straordinario. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Papa Leone XIV: umanità affamata di umanità Leggi anche: Papa Leone XIV: un appello alla pace per un’umanità ferita Leggi anche: Papa Leone XIV: "Ignorare vittime cambiamento climatico è negare nostra comune umanità" La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Papa Leone XIV, oggi e domani il suo primo concistoro (straordinario): di cosa si discute - Leggi su Sky TG24 l'articolo Papa Leone XIV, oggi e domani il suo primo concistoro (straordinario): di cosa si discute ... tg24.sky.it

Papa Leone XIV al Concistoro: “L’unità attrae, la divisione disperde” - Ha avuto inizio oggi 7 gennaio, all'indomani della chiusura del Giubileo della Speranza, il Concistoro straordinario convocato da Papa Leone XIV. msn.com

Il Papa convoca i cardinali del mondo a Roma: l'agenda del primo Concistoro di Leone XIV - Mercoledì e giovedì l'incontro per "consigliare" il Papa. msn.com

Papa Leone XIV: umanità affamata di umanità

#TG2000 - #PapaLeoneXIV: “Collegio #cardinali non è un team di esperti ma una comunità di #fede” #8gennaio #Papa #LeoneXIV #PapaLeone #Concistoro #Chiesa #TV2000 @tg2000it @TerzaLoggia x.com

Tg2. . Iniziato il primo #Concistoro straordinario del pontificato di #PapaLeone, con cardinali provenienti da tutto il mondo - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.