Papa Leone XIV arriva a Ostia | folla ad attenderlo

Papa Leone XIV è arrivato a Ostia per visitare la parrocchia Santa Maria Regina Pacis, attirando una grande folla di fedeli. La presenza del pontefice ha portato un aumento delle misure di sicurezza nella zona, con agenti e varchi controllati. Tra i presenti, molti cittadini e devoti si sono radunati per salutare il Papa e assistere all’evento.

Papa Leone XIV è arrivato a Ostia per visitare la parrocchia Santa Maria Regina Pacis. Nei pressi della chiesa sono stati rafforzati i controlli di sicurezza. All'esterno della chiesa dei palloncini con un leone e il numero 14. È stato preparato uno striscione per accogliere Prevost. 'Cuori, giovani, speranza viva! Ostia c'è!", si legge nel testo.