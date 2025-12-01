Qualità della vita 2025 del Sole 24 Ore | Trento prima chiude Reggio Calabria Roma sale di 13 posizioni

Pubblicata la classifica della Qualità della vita su 108 province stilata dal Sole 24 Ore. Teste di serie Trento, Bolzano e Udine a confermare gli storici alti punteggi nelle regioni a statuto speciale. La lista si basa su 90 indicatori ottenuti da fonti certificate. “La soddisfazione personale verso il contesto urbano in cui si vive”, sottolinea il quotidiano di Confindustria, “non sempre è allineata alle performance rilevate dagli indicatori statistici”, ma “per una volta la percezione soggettiva coincide con i dati frutto di monitoraggi empirici”. Perché proprio nelle due province autonome altoatesine si raggiunge (secondo dati Istat di maggio sugli “Aspetti della vita quotidiana”) il più alto livello di soddisfazione per la vita, dichiarato dal 61,9% dei cittadini. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Qualità della vita 2025 del Sole 24 Ore: Trento prima, chiude Reggio Calabria. Roma sale di 13 posizioni

