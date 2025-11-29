Fratelli d’Italia alla sede della Stampa | solidarietà e rigorosa difesa della libertà d’informazione
Detto fatto. “Una delegazione di Fratelli d’Italia si è recata questo pomeriggio nella sede della redazione de La Stampa, oggetto ieri di un’aggressione da parte di manifestanti pro Pal legati al mondo dei collettivi di sinistra, per manifestare la piena solidarietà di Fratelli d’Italia”. Lo rende noto una nota dell’ufficio stampa di FdI Camera e Senato. La visita era stata annunciata dopo le numerose attestazioni di solidarietà del partito di Giorgia Meloni. A cominciare proprio dalla premier che ha telefonato personalmente al direttore del quotidiano torinese Andrea Malaguti. E ha definito l’irruzione dei manifestanti “un fatto gravissimo che merita la più assoluta condanna”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
