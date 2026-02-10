LIVE Errani Paolini-Eikeri Jiang WTA Doha 2026 in DIRETTA | due partite in un giorno per Jasmine

Oggi a Doha si gioca il primo match di doppio del Master 1000. Jasmine Paolini e Sara Errani, campionesse in carica, affrontano le avversarie Ulrikke Eikeri e Xinyu Jiang nel loro debutto. La partita si gioca in un clima di attesa, con le italiane pronte a dimostrare di voler difendere il titolo conquistato l’anno scorso.

Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del primo match al Master 1000 di doppio in quel di Doha della coppia tricolore composta da Jasmine Paolini e Sara Errani, detentrici del titolo ottenuto lo scorso anno, che se la vedranno al loro debutto contro Ulrikke Eikeri e Xinyu Jiang. Le sfidanti della coppia azzurra testa di serie numero 1 del torneo hanno sconfitto nel loro primo turno Al Naimi e Jacquemot con il punteggio finale di 6-1 6-1. Dunque le avversarie delle italiane sono già rodate e questo fattore non è assolutamente da sottovalutare in quanto diverse volte rende i debutti più difficili di quello che risultano sulla carta.

In Qatar, al torneo WTA di Doha, si preparano i match di doppio con Errani e Paolini.

