PAOK-Celta Vigo Europa League 19-02-2026 ore 18 | 45 | formazioni quote pronostici I greci possono fare risultato

PAOK-Celta Vigo Europa League 19-02-2026 ore 18:45
Il match tra PAOK e Celta Vigo, in programma il 19 febbraio 2026 alle 18:45, nasce dalla lotta per i punti nella fase a gironi di Europa League. I greci hanno concluso al 17° posto con 12 punti, appena un punto dietro ai galiziani, che si sono fermati a 13. Entrambe le squadre hanno vinto alcune partite fondamentali ma sono state penalizzate da risultati deludenti contro le squadre più forti del girone. La partita si gioca in un momento in cui entrambe cercano di risollevarsi in classifica.
PAOK e Celta Vigo hanno disputato una prima di Europa League molto simile: i galiziani hanno chiuso al sedicesimo posto con 13 punti, mentre i greci li hanno seguiti a ruota, con un punto in meno e la diciassettesima piazza in graduatoria. Le due compagini si affronteranno quindi nel play-off e la prima gara si. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
PAOK-Celta Vigo (Europa League, 19-02-2026 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici. Galiziani attesi a SaloniccoIl PAOK e il Celta Vigo si preparano a sfidarsi a Salonicco, dopo aver concluso la fase precedente con risultati molto vicini.
